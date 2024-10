Cor 12:39 Città senz´acqua, Alghero chiude Martedì 22 ottobre chiusi tutti gli uffici comunali. Molte attività sceglieranno di non alzare le serrande a causa della chiusura dell´erogazione idrica per l´intera giornata: enormi disagi



ALGHERO - Martedì 22 ottobre sarà interrotto il servizio di erogazione dell'acqua nell'intero abitato della città di Alghero. Il pesante disservizio - annunciato da Abbanoa dalle ore 3.00 alle ore 20.00 - è dovuto ad alcune operazioni edili previste nei lavori di realizzazione della circonvallazione, da attuarsi della rotatoria sulla via Vittorio Emanuele all'altezza dell'incrocio con la del Carmine.



Città senz'acqua, Alghero chiude. Sbarrati tutti gli uffici comunali per l'intera giornata (fanno eccezione i servizi essenziali previsti dalla normativa vigente), così come non alzeranno le serrande numerose attività di somministrazione e ristorazione. Orari scolastici ridotti in molti plessi cittadini e chiusure nelle scole d'infanzia non dotate di riserve idriche.