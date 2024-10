Cor 19:53 Camminata rosa, successo a Sennori Successo a Sennori per la camminata rosa a sostegno della ricerca sui tumori femminili La Pittarosso Pink Parade supporta la Fondazione Verone



SENNORI - La pioggia non ha fermato la Pitta Rosso Pink Parade, la camminata rosa organizzata con l’Amministrazione comunale a sostegno della ricerca della Fondazione Veronesi sui tumori femminili. Decine di partecipanti vestite di rosa si sono incamminate lungo la circonvallazione per poi terminare la passeggiata di solidarietà al Municipio di Sennori. Pitta Rosso Pink Parade è un evento diffuso al quale partecipano numerosi comuni in Italia, che per sostenere la ricerca di Fondazione Veronesi contano sulle donazioni e sulla vendita di accessori a tema come scarpe, borse, borracce, penne, i cui proventi vanno, appunto a finanziare i vari progetti e attività legate alla ricerca sui tumori femminili.