Cor 20:31 A Berchidda un workshop sui pascoli Presso il Museo del Vino si svolgerà il workshop "Pascoli" destinato a giovani con vari livelli di coinvolgimento in attività agricole. Si discuterà di diverse strategie di gestione del pascolo



BERCHIDDA - Dopo la prima, positiva esperienza del luglio scorso, il Living Lab "Làcani", dedicato al futuro dei sistemi silvopastorali mediterranei si arricchisce di una collaborazione fra Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari e Forestas nell'ambito dei progetti internazionali SALAM MED, MONALISA, LIVINGAGRO e FAGESOS.



A Berchidda venerdì 25 ottobre dalle ore 17 presso il Museo del Vino si svolgerà il workshop "Pascoli" destinato a giovani con vari livelli di coinvolgimento in attività agricole. Si discuterà di diverse strategie di gestione del pascolo: dal quello adattativo multi-paddock, all'uso di collari GPS,

fino al virtual fencing in contesti agro-pastorali e agro silvopastorali. Alcuni ricercatori e imprenditori di azienda agro-zootecniche presenteranno alcune buone pratiche, con discussione finale su opportunità e criticità di applicazione.



I living lab (“laboratori viventi”), promossi di recente nelle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo dell'Unione Europea, prevedono la partecipazione attiva delle comunità locali per co-progettare, testare e validare nuove idee, servizi, prodotti e soluzioni in contesti reali. I progetti citati, chE coinvolgono diversi Paesi e istituzioni delle due sponde del Mediterraneo, sono finalizzati a individuare opportunità di impresa e soluzioni pratiche che possano contribuire efficacemente alla lotta al degrado del territorio e alla desertificazione: con lo scopo di creare un circolo virtuoso in cui la sostenibilità ambientale va di pari passo con il benessere economico e sociale delle comunità locali.