Cor 9:00 Truffa a Gavoi, tre denunce Identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria tre uomini che, con l’inganno, avevano convinto un giovane di Gavoi a versare sulle loro carte Postepay 1000 euro



NUORO - Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Gavoi e dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Ottana, hanno identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria tre uomini che, con l’inganno, avevano convinto un giovane di Gavoi a versare sulle loro carte Postepay 1000 euro. La vittima era stata indotta a credere che la somma fosse necessaria per sbloccare un inesistente vaglia postale contenente un’ingente somma di danaro necessaria a pagare l’autovettura che la vittima aveva messo in vendita su una piattaforma elettronica e che i truffatori volevano, asseritamente, comprare.



Fortunatamente la vittima, di fronte alla richiesta di un ulteriore bonifico, ha compreso che stava subendo una truffa ed ha, innanzitutto, evitato di effettuare il bonifico stesso ma, soprattutto, contattato i Carabinieri che hanno, così, potuto identificare i tre e segnalarli alla Procura della Repubblica di Nuoro.



Il risultato operativo conforta lo sforzo, di cui è da tempo protagonista l’Arma dei Carabinieri, per informare i cittadini sulle tecniche, via via sempre più sofisticate, con le quali i truffatori riescono a carpire la fiducia delle ignare vittime. Le campagne sui principali media, ma anche gli incontri che i Carabinieri organizzano con le comunità locali, proseguiranno con la certezza della loro utilità ai fini della prevenzione. Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.