S.A. 10:35 Claudia Crabuzza presenta il suo libro Nuovo appuntamento venerdì 25 ottobre con il festival Dall´altra parte del mare, ad Alghero, una serata dedicata al nuovo libro della cantante Claudia Crabuzza: "L´eredità delle donne di Casa Lussu"



ALGHERO - Venerdì 25 ottobre, il festival Dall'altra parte del mare dedica, ad Alghero, una serata al nuovo libro della cantante Claudia Crabuzza: "L'eredità delle donne di Casa Lussu" appena pubblicato da Archivi del Sud edizioni. A dialogare con l'autrice ci sarà Alessandra Sento, direttrice dell'Umanitaria di Alghero mentre Dilva Foddai (all'organetto) curerà un piccolo intervento musicale. L'appuntamento è per le 19,00 nella sala conferenze della Fondazione Alghero (L.go Lo Quarter 2° piano). Claudia Crabuzza, con il suo libro, intende mettere in luce il rapporto tra Joyce Lussu e Giovanna Serri, l’una attivista e intellettuale, compagna di Emilio Lussu, l’altra contadina e tessitrice, che ha gestito per cinquant’anni la casa e i terreni della famiglia Lussu. Insieme a loro si scopre il patrimonio culturale e storico del paese di Armungia, con l’esperienza virtuosa dei musei locali, e della casa, oggi abitata dai nipoti delle due donne. Una storia che si può leggere come un saggio di ricerca o come un romanzo, una saga familiare dove il genius loci della casa sembra guidare le vicende umane in direzioni contrarie e anticonformiste.



L'opera vuole essere un’occasione per affermare ancora una volta che la storia è anche delle donne. L’antifascismo, la resistenza e la lotta per l’emancipazione femminile della Storia ‘grande’ si tessono in un’unica trama con le storie minime di luoghi privati, laboratori, cucine, considerati erroneamente irrilevanti nel racconto ufficiale. Invece la poesia, anche nella durezza dei tempi di lavoro, di semina, di raccolta, e in quelli di lotta, accompagna e sostiene le esistenze, con la pazienza dei cicli naturali, con la forza delle conoscenze popolari e con la speranza, costruendo tessiture che includono e guariscono, a difesa delle strutture sociali su cui ogni comunità umana si basa. Dall'altra parte del mare è il festival ideato e realizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della libreria Cyrano Libri Vino Svago e il contributo di RAS - Regione Autonoma della Sardegna, Centro per il libro e per la lettura, Fondazione Alghero, Camera di Commercio IAA di Sassari , Salude & Trigu, Comune di Alghero e Comune di Putifigari.



Nella foto: Claudia Crabuzza