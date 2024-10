S.A. 21:05 Intercultura, borse di studio ad Alghero Contributo del valore di 20.000 euro per una o più borse di studio parziali per un anno scolastico all’estero a studenti meritevoli, nati tra il 1° luglio 2007 e il 31 agosto 2010



ALGHERO - Intercultura, in collaborazione con il Comune di Alghero, ha riservato un contributo del valore di 20.000 euro per una o più borse di studio parziali per un anno scolastico all’estero a studenti meritevoli, nati tra il 1° luglio 2007 e il 31 agosto 2010, residenti nella Città di Alghero e con ISEE fino a 40.000 euro. C'è tempo per le Iscrizioni entro e non oltre il 10 novembre 2024. Interculturale organizza scambi culturali con studenti da tutto il mondo da oltre 65 anni.