Polizia locale, notifiche ora digitali a Sassari

SASSARI - Il Comune di Sassari è risultato beneficiario di un finanziamento Pnrr per l'adesione alla "Piattaforma Notifiche Digitali” - SEND – Comuni e da oggi gli atti sanzionatori emanati dalla Polizia Locale (e a breve anche gli atti relativi ai tributi) saranno notificati tramite il nuovo sistema. Questo comporterà un sensibile risparmio di costi anche per il cittadino: le spese di notifica passeranno dagli attuali 18,50 euro ai 3/4 euro. La nuova notifica digitale permetterà inoltre di visualizzare, pagare e archiviare su smartphone la sanzione senza più file negli uffici comunali e postali.

Grazie anche alla collaborazione del Settore Innovazione Tecnologica del Comune le notifiche saranno principalmente in via digitale e solo residualmente analogica. L’invio avviene alla Pec fornita dall’ente, oppure a quella già presente negli archivi della piattaforma o ricavabile dai registri pubblici dei domicili digitali. In assenza di domicili digitali, si procede con la notifica tramite App'Io. Se ci sono numeri di cellulare o e-mail del destinatario, la PND invia un avviso di cortesia, con un link per accedere all’atto digitale anche prima della notifica. Oltre a far ridurre le spese di notifica, questo renderà gli atti consultabili, scaricabili e archiviabili sui nostri device in qualsiasi luogo o momento.