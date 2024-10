S.A. 15:46 Fondazione, al lavoro il Cda: «si apre nuova fase» Si è tenuta la prima riunione del rinnovato Consiglio d´Amministrazione composto da Graziano Porcu, Elisa Finetti e Roberto Fiori. Nell´occasione sono state distribuite le deleghe interne ed i nuovi consiglieri hanno fatto conoscenza con la struttura



ALGHERO - Mercoledì mattina presso la sede istituzionale del Quarter, alla presenza della proprietà rappresentata dal sindaco Raimondo Cacciotto con l'assessore con delega ai rapporti con la Fondazione Alghero, Ornella Piras, si è tenuta la prima riunione del rinnovato Consiglio d'Amministrazione composto da Graziano Porcu, Elisa Finetti e Roberto Fiori. Nell'occasione sono state distribuite le deleghe interne ed i nuovi consiglieri hanno fatto conoscenza con la struttura. Per il prossimo triennio sarà l'imprenditore turistico Graziano Porcu a ricoprire l'incarico di presidente del Cda, vicepresidente Roberto Fiori.



Dopo aver ringraziato l'Amministrazione comunale per la fiducia accordata ed aver parlato di vero onore poter contribuire, in stretta sinergia con l'assessorato competente, la struttura comunale, tutte le partecipate e gli enti, allo sviluppo turistico e culturale della città e del territorio, il nuovo presidente ha garantito «il massimo impegno dell'intero Consiglio d'amministrazione nel portare avanti con competenza e determinazione progetti, attività e relazioni». «Si apre una nuova fase per la Fondazione e la città. Nel segno della condivisione delle scelte e coinvolgimento attivo dei principali stakeholders locali, ma con lo sguardo ben puntato oltremare, con l'idea di sviluppare nuove e proficue relazioni in grado di supportare un'industria turistica che in Riviera del Corallo ha estremamente necessità di crescere soprattutto nei periodi di bassa stagione. Si tratterà di valorizzare al massimo le tante ricchezze culturali ed ambientali che unite alle tradizioni uniche del territorio, devono costituire un formidabile volano per veicolare l'immagine del nord ovest della Sardegna nel mondo» dichiarano Graziano Porcu, Elisa Finetti e Roberto Fiori.



Nella foto: il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, col presidente Graziano Porcu, l'assessora Ornella Piras ed i membri del Cda di Fondazione Alghero, Elisa Finetti e Roberto Fiori