Marino all´Asl: si discute in Consiglio comunale

ALGHERO - Il Consiglio Comunale di Alghero è convocato il 30 ottobre (alle 9.30 a Lo Quarter) per la discussione sull'Ordine del Giorno relativo alla Delibera regionale 30/18 del 21.08.2024 che ha disposto il trasferimento dell'ospedale Marino da AOU Sassari a ASL. Un provvedimento contestato dalle opposizioni: «È del tutto evidente, e ne siamo ancora più convinti ora, che la retrocessione proposta dalla Todde del Marino all'ASL sia un'operazione miope e dannosa per il territorio. hanno sostenuto Alessandro Cocco - Fratelli d'Italia, Massimiliano Fadda - Prima Alghero, Michele Pais - Lega, Raffaele Salvatore - UdC - Patto per Alghero e Marco Tedde - Forza Italia al termina dea seduta della Commissione V, prodromica al Consiglio Comunale richiesto per discutere della sanità algherese.