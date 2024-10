Giovanni Oliva 16:41 L'opinione di Giovanni Oliva A che cosa è servita l´Area Marina Protetta?



Il temerario Direttore del Parco di Porto Conte vorrebbe far credere all'opinione pubblica, ai rappresentanti e agli amministratori del territorio algherese e a quelli della Regione Sardegna, agli altri Enti e Istituzioni preposte ad esprimere giudizi in merito ai progetti per i campi boe nell'Area Marina Protetta, che le condizioni delle praterie di posidonia oceanica siano oggi talmente precarie da richiedere un intervento urgente per salvarle. Le condizioni di questo importante habitat marino costiero da uno stato di conservazione eccellente (come è definito e certificato ufficialmente nella Dichiarazione Ambientale 2022-2025 prodotta dallo stesso Ente gestore del Parco e della AMP) sarebbero cioè crollate a picco in poco tempo in uno stato di preoccupante degrado a causa della presenza diffusa di yacht, anche medio-grandi, all'interno della rada di Porto Conte, attualmente fuori controllo?



Il Direttore del Parco allega alle sue improvvide Contro-deduzioni, alle Osservazioni nel procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale presentate dalle associazioni ambientaliste, una documentazione fotografica che dimostra semmai una assai sporadica presenza di yacht nella "Baia delle Ninfe". Viene poi spontaneo chiedersi, ma se, come attesta il dirigente, queste imbarcazioni erano ancorate illegalmente su fondali caratterizzati da praterie di posidonia, quale azione è stata compiuta dall'Ente da lui diretto per sanzionare i trasgressori? Esiste una documentazione al riguardo che comprovi l'operato della AMP? Esistono verbali circostanziati dai quali si possa ricavare il numero e la frequenza di questi episodi? Appare a tutti evidente che la descrizione allarmistica della situazione nella rada di Porto Conte fatta dal direttore del Parco, posto che il degrado sarebbe eventualmente da addebitare a chi aveva il compito di esercitare la tutela, in tutti modi possibili, facendo rispettare le norme già esistenti, sembra funzionale unicamente a giustificare l'intenzione sciagurata di trasformare quel contesto di eccezionale valore ambientale e paesaggistico in un polo della nautica diportistica per ricchi.



Nella Relazione Generale del progetto in questione, infatti, si legge: "... -boe di ormeggio per le imbarcazioni al diporto: queste imbarcazioni hanno la necessità di fermarsi in un punto ridossato (ovvero il più possibile protetto dall’azione del vento e del moto ondoso locale) per far svolgere all’equipaggio delle attività ludico ricreative come l’elioterapia e la balneazione durante il giorno, l’utilizzo dei mezzi ausiliari (tender, etc.) il consumo dei pasti ed il riposo diurno e notturno; pertanto la caratteristica principale di tali boe di ormeggio è quella di trovarsi in differenti posizioni dell’Area Marina Protetta, tali per cui almeno alcune di esse possano trovarsi a ridosso di un tratto di costa al variare delle condizioni meteo-marine, ovvero la direzione del vento e del conseguente moto ondoso; l’utilizzo di tali boe è da intendersi sia nelle ore diurne, tra l’alba ed il tramonto, che anche in quelle notturne tra il tramonto e l’alba, considerando che in queste ultime l’efficacia del ridosso risulta ancora più importante." Sì, abbiamo letto bene. "...imbarcazioni al diporto: queste imbarcazioni hanno la necessità di fermarsi in un punto ridossato, ecc...". Altro che interventi necessari alla tutela delle praterie di posidonia!