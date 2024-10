Cor 20:19 Dinamo ancora ko, passa Trento 20 punti per Bibbins, 14 punti per Cappelletti e Bendzius. Al Pala Serradimigni non basta il pubblico a spingere la squadra alla vittoria. Finisce 81 a 84 per gli ospiti



SASSARI - La Dinamo combatte allo strenuo fino al 40’ ma deve cedere a Trento nel finale punto a punto: finisce 81 a 84 per gli ospiti. La squadra di Markovic va sotto di 15 punti, deve rincorrere tutto il match, rimontando con Cappelletti e un eccellente Bibbins. Sassari, che gioca il miglior secondo tempo della stagione, arriva a – 2 sul 75-77 con cuore e difesa, avendo in mano il possesso del sorpasso ma deve alzare bandiera bianca sul jumper di Cale. Il Banco si mangia le mani per le occasioni sprecate in un durissimo scontro fisico, Trento la vince con la leggerezza mentale della squadra in grande forma. 20 punti per Bibbins, 14 punti per Cappelletti e Bendzius.