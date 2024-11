Cor 12:00 Le Dinamo Women espugnano Alpo Le ragazze di coach Antonello Restivo espugnano Alpo vincendo 67-76 condotte da una Sparkle Taylor in doppia doppia (26 pt + 10 rb) e Sara Toffolo (15 pt)



SASSARI - È vittoria. Le Dinamo Women ritrovano vittoria e sorriso sul campo veronese battendo la matricola Alpo 67-76. Le ragazze di coach Restivo partono bene e costruiscono il primo allungo condotte nel primo tempo da un’ottima Sparkle Taylor (13 dei 26 totali nei primi 10’ + 10 rb alla fine) e dalla consistenza difensiva che tiene le avversarie a 24 punti nei primi due quarti (24-40). Nel secondo tempo le isolane contengono le padrone di casa firmando il massimo vantaggio sul +20. Quando Alpo costruisce la rimonta e risale fino al -9 è la sostanza di Sara Toffolo, protagonista di una grande serata con 15 punti, e Silvia Pastrello a chiudere i conti. I liberi di Begic, a referto con 8 punti e 10 rimbalzi, chiudono il match sul 67-76. Nel calendario del campionato femminile ora ci sarà la sosta per la pausa Fiba, per le Women non poteva esserci conclusione migliore prima di rifiatare.



Il commento nel post partita di coach Antonello Restivo: «Siamo molto contenti perché abbiamo giocato dodici partite vincendone otto nel giro di un mese e mezzo ed è un ottimo risultato, merito delle ragazze. Per quanto riguarda la partita di oggi l’abbiamo affrontata con la giusta mentalità, non era facile perché loro venivano da una buona sfida contro Faenza e noi da una gara giocata con grande intensità appena quarantotto ore fa a Riga. Ho chiesto alle ragazze di avere la stessa intensità, di essere aggressive sempre e lo hanno fatto; abbiamo cercato di ruotare tutte tenendo alta l’intensità. Poi all’ultimo quarto ci siamo un po’ rilassati e abbiamo preso un parziale che potevamo evitare. Ma sono molto contento perché queste ragazze hanno fatto una grande impresa vincendo a Riga e a distanza di 48 ore hanno fatto una partita di grande intensità difensiva e ordine in attacco. Ci godiamo questa pausa che ci serve per ricaricare le energie fisiche e soprattutto mentali: non è facile affrontare tutte queste partite pensando che siano tutte finali. Quando riprenderemo lo faremo con lo giusto spirito e la voglia che ci contraddistingue».



Alpo - Dinamo Women 67-76



Alpo. Mathias 9, Parmesani 4, Rosignoli, Spinelli 2, Ostojic 21, Moriconi 6, Chiaretto, Mancini, Frustaci 8, Rainis, Tulonen 16, Soglia 1. All. N. Soave

Dinamo Women. Nieddu, Gonzales 7, Begic 8 (10 rb), Carangelo 9 (6 as), Toffolo 15, Natali 1, Pastrello 4, Taylor 26, Diallo 6, Grattini, Spiga. All. Antonello Restivo.

Parziali: 13-19;

Progressivi: 13-19; 24-40; 38-57; 67-76