Sacrario Militare: cerimonia per i Caduti

SASSARI - Ha avuto luogo oggi, presso il Sacrario Militare del cimitero di Sassari, la cerimonia di commemorazione dei caduti di tutte le guerre, alla presenza del sindaco del capoluogo Giuseppe Mascia, dell’On. Aldo Salaris, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, del Prefetto della Provincia di Sassari Grazia La Fauci e del Vice Comandante della Brigata Sassari, Colonnello Carlo Di Pinto. Le autorità convenute, dopo la benedizione impartita dall’Arcivescovo di Sassari Mons. Gian Franco Saba, hanno deposto cinque corone di alloro presso il Sacrario Militare, quale espressione solenne di gratitudine verso chi ha consegnato ai posteri in eredità un grande patrimonio di valori.



Un picchetto interforze composto da personale della Brigata “Sassari” e dei corpi armati dello Stato ha reso gli onori militari, alla presenza anche delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e dei familiari dei militari sardi caduti in Patria e all’estero. Al termine della cerimonia è stato presentato un omaggio alla memoria dai Presidenti della Repubblica Segni e Cossiga, presso le loro sepolture presenti all’interno del cimitero.



il 4 novembre si svolgerà un’altra significativa cerimonia legata alla Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, presso il monumento alle vittime di tutte le guerre, presente nel Parco “Emanuela Loi” di via Montello in Sassari. Alle ore 12, con l’alzabandiera solenne, avrà inizio la commemorazione del “4 novembre”, data che tradizionalmente rappresenta una pietra miliare della storia della Nazione, in quanto sancisce il compimento di un percorso di Unità, di territorio, di popolo e di coscienze, fortemente voluto dagli italiani.