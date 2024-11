Cor 20:21 “Pino Cuccureddu”, investimento da 450mila euro L’Esecutivo algherese nei giorni scorsi ha deliberato un altro importante provvedimento, su proposta degli Assessori alle opere pubbliche Francesco Marinaro e all’impiantistica sportiva Enrico Daga



ALGHERO - «Continua senza sosta il programma di ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, con una mole di investimenti che dovranno tradursi in una dotazione degli impianti moderna e funzionale alle esigenze delle società sportive. Dal baseball, all’atletica, al tennis, alla pallacanestro, al calcio: la Giunta Cacciotto si sta caratterizzando per la grande attenzione verso le discipline sportive che in molti casi hanno regalato recenti soddisfazioni alla città».



L’Esecutivo nei giorni scorsi ha deliberato un altro importante provvedimento, su proposta degli Assessori alle opere pubbliche Francesco Marinaro e all’impiantistica sportiva Enrico Daga. Si tratta dell’impianto “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, dove verranno investiti 450 mila euro. L’approvazione del Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione ) da parte della Giunta indirizza l’iter alle tappe successive verso l’esecuzione dell’appalto che prevede diversi interventi nel campo di calcio dedicato al maestro txu Pino Cuccureddu. L’esigenza dell’amministrazione comunale è quella di ammodernare ed adeguare l’impianto sportivo alle norme tecniche della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del CONI, considerato anche gli eccellenti risultati sportivi ottenuti dalle diverse squadre dilettanti locali, con il passaggio anche a categorie superiori.



Gli interventi da realizzare consistono principalmente nella manutenzione straordinaria dell’intaso del campo in erba sintetica, attraverso il reintegro di materiale prestazionale omologato LND; realizzazione di nuove tribune; realizzazione nuova recinzione; realizzazione ed installazione torri faro. Per l’impianto l’Amministrazione Comunale è beneficiaria di un contributo di cui alla L.R. n.17/2023, dell’importo pari ad € 450.000,00. «Le opere consentiranno lo svolgimento delle partite in casa anche in notturna. I lavori dovranno aderire, inoltre, alle norme di prevenzione incendi, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento energetico e delle norme previste in materia di pubblica sicurezza».