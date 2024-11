Cor 11:00 Sardara: 56enne schiacciato da un mezzo Tragedia sul lavoro in un´azienda manifatturiera ubicata nella zona industriale di Sardara. Vittima un operaio di 56 anni: indagano le forze dell´ordine



SARDARA - Per l'operaio non c'è stato niente da fare. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, sarebbe rimasto incastrato e poi schiacciato sotto un mezzo pesante. L'incidente mortale sul lavoro questa mattina (domenica) a Sardara, in un'azienda manifatturiera che si trova nella zona industriale del paese. Nonostante i soccorsi per il 56enne non ci sarebbe stato niente da fare: Sul posto i sanitari del 118 con l'ausilio di un elicottero. Sulla tragedia indagano le forze dell'ordine.