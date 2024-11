Cor 10:10 Detenuto in fuga da Bancali Non è rientrato in carcere, a Bancali, dopo avere fruito di un permesso premio. Protagonista un detenuto sardo, originario del Cagliaritano, e a dare la notizia è il Delegato nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Antonio Cannas



SASSARI - Non è rientrato in carcere, a Bancali, dopo avere fruito di un permesso premio. Protagonista un detenuto sardo, originario del Cagliaritano, e a dare la notizia è il Delegato nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Antonio Cannas. Luca Fais, segretario regionale del SAPPE giudica la condotta del detenuto «un evento irresponsabile e gravissimo, per il quale sono già in corso le operazioni di polizia dei nostri Agenti della Penitenziaria finalizzare a catturare l’evaso. Ma il SAPPE auspica quanto prima una celere soluzione a questi eventi critici che coinvolgono i detenuti, oramai divenuti meramente statistica. Questo grave evento critico non deve però inficiare l’istituto della concessione delle ammissioni al lavoro all’esterno o dei permessi ai detenuti. Servirebbe, piuttosto, un potenziamento dell’impiego di personale di Polizia Penitenziaria nell’ambito dell’area penale esterna».