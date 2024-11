Cor 12:50 Percussioni al Mercoledì del Conservatorio L’allievo Alessandro Catuogno sul palcoscenico della sala Sassu il 6 novembre. La rassegna 2024 si concluderà il prossimo mercoledì 13 novembre



SASSARI - Un allievo torna a salire sul palcoscenico della sala Sassu del “Canepa”. Alessandro Catuogno, 21 anni, percussionista, sarà il protagonista del prossimo concerto della rassegna “I mercoledì del Conservatorio”, il 6 novembre alle ore 19. Sassarese, ha iniziato il suo percorso di studi dieci anni fa, nella classe di strumenti a percussione dell’Istituto Monte Rosello Basso, proseguendo poi al Liceo Musicale “Azuni” e infine all’istituto sassarese di alta formazione di piazzale Cappuccini dov’è iscritto dal 2022.



Ha studiato con i docenti Roberto Migoni, Andrea Bini e attualmente segue i corsi del professor Roberto Di Marzo. Durante questi anni è stato coinvolto più volte nei concerti del Canepa e ha partecipato a diverse masterclass con artisti di esperienza internazionale, tra cui Filippo Gianfriddo, Diego Desole, Filippo Lattanzi, Giorgio Battistelli, Kai Strobel e Theodor Milkov. Nel 2023 è stato semifinalista al Premio Nazionale delle Arti che si è tenuto al Conservatorio di Parma. È attualmente in gara al concorso internazionale Italy PAS - Percussive Arts Society 2024.



Il programma del concerto di mercoledì 6 novembre prevede l’esecuzione di Asanga di Kevin Volans, Time for Marimba di Minoru Miki, Fantasia n. 1 da Acht Fantasien fur Vibraphon di Harald Genzmer e Reflections on the nature of water di Jacob Druckman. L’ingresso al concerto sarà come sempre libero e gratuito. Il ciclo di concerti del mercoledì in sala Sassu comprende quest’anno 35 date, un record assoluto per il Conservatorio e per il territorio, considerato che nessun’altra rassegna conta così tanti appuntamenti.