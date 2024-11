Sara Alivesi 8:00 L’Amatori Rugby Alghero batte Milano Davanti a circa 300 spettatori e sotto un cielo soleggiato, la squadra algherese ha dimostrato determinazione e solidità, portando a casa 5 punti preziosi per la classifica



ALGHERO – L’Amatori Rugby Alghero ha conquistato una vittoria di rilievo contro l’Amatori & Union Milano, imponendosi con un netto 28-15 in una partita intensa disputata al campo di Alghero. Davanti a circa 300 spettatori e sotto un cielo soleggiato, la squadra algherese ha dimostrato determinazione e solidità, portando a casa 5 punti preziosi per la classifica.



Il match è iniziato con l’Amatori Rugby Alghero in grande spolvero: al 7’, Lenoci ha siglato la prima meta, prontamente trasformata da Delli Carpini, portando il punteggio sul 7-0. Nonostante il tentativo di reazione degli ospiti, concretizzatosi al 23’ con un calcio piazzato di Trivellin (7-3), l’Alghero ha continuato a imporre il proprio ritmo. Al 34’, la meta di Perello, anch’essa trasformata da Delli Carpini, ha chiuso il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio 14-3.



Nel secondo tempo, l’Alghero ha consolidato il proprio dominio grazie a una seconda meta di Lenoci all’8’ e a una quarta di Natchebia al 20’, entrambe trasformate da Delli Carpini, portando il punteggio sul 28-3. Nonostante una reazione d’orgoglio della squadra milanese, che ha siglato due mete con Casarin al 28’ e al 39’ (l’ultima trasformata da Trivellin), il risultato finale è rimasto a favore dell’Alghero.



«La gara di ieri era da vincere, da portare punti importanti per la classifica, lo dovevamo al pubblico presente in massa allo stadio. Il morale è altissimo: 10 punti nelle ultime due gare, siamo in salute, ora il campionato è tutto da giocare», ha dichiarato il tecnico Marco Anversa. L’Amatori Rugby Alghero continua così il proprio percorso positivo, ponendo solide basi per il prosieguo del campionato e confermando la forza del gruppo sotto la guida di Anversa.