Il monologo di Baricco all´Astra di Sassari

SASSARI - Nuovo appuntamento al Cine Teatro Astra di Sassari per il “Festival Etnia e Teatralità” organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari con il contributo della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Sabato 9 novembre alle 21 in cartellone un grande classico del teatro italiano “Novecento” di Alessandro Baricco portato in scena dalla compagnia “Teatrozeta”. Il celebre monologo che ha visto negli ultimi trent’anni (il testo è del 1994) diverse e prestigiose interpretazioni sceniche in questa trasposizione si traduce in un viaggio musicale e teatrale raffinato e sperimentale di jazz recitato e di recitazione jazzata. “Novecento” è diretto e interpretato da Manuele Morgese, Giuseppe Iacobucci (tromba) Walter Canto Monteleoni (pianoforte), Roberto Foresta e Manuele Morgese (scene), disegni (non dal vivo) di Cosbru. Lo spettacolo scivola sull’Oceano dei virtuosismi e delle magiche note, musica dal vivo, miscelata alla forza magistrale e onirica del racconto del “pianista sull’oceano”. Un viaggio istoriato, che trasforma la parola in immagini suggestive, disegnate dall’artista Cosbru e proiettate sulla scena e che la funambolica interpretazione recitativa di Manuele Morgese restituisce con coinvolgente coerenza. Novecento è un testo nato per un attore, per un regista e per il teatro e trova sul palcoscenico tutta la forza e la poetica della scrittura di Baricco.