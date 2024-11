Cor 15:55 Volotea ripropone l´Alghero-Firenze per l´estate Novità per il Riviera del Corallo. Il volo sarà operativo soltanto nei mesi di luglio e agosto due vuole alla settimana, il mercoledì e la domenica, per un totale di 25 frequenze



Volotea anche sul cielo di Alghero, ma non prima dell'estate 2025.



La compagnia ha messo in vendita la tratta Alghero - Firenze, operata nei soli mesi di luglio e agosto nelle giornate di mercoledì e domenica (prezzi a partire da 51,39 euro). Primo volo il 6 luglio 2025, ultimo il 31 agosto, per un totale di 25 frequenze.



Ad Alghero il collegamento con l'aeroporto toscano si aggiunge ai voli estivi già operativi su Torino (dal 1 giugno) e Verona (30 maggio). Per la low cost spagnola non si tratta di una novità: già nel 2016 la compagnia aveva operato la tratta Alghero-Firenze, in questo caso lanciata insieme al collegamento con lo scalo di Genova. ALGHERO - Dopo l'avvio delle operazioni invernali con quattro nuovi collegamenti da Olbia (Verona, Venezia, Torino e Barcellona), qualche novità targataanche sul cielo di Alghero, ma non prima dell'estate 2025.La compagnia ha messo in vendita la tratta Alghero - Firenze, operata nei soli mesi di luglio e agosto nelle giornate di mercoledì e domenica (prezzi a partire da 51,39 euro). Primo volo il 6 luglio 2025, ultimo il 31 agosto, per un totale di 25 frequenze.Ad Alghero il collegamento con l'aeroporto toscano si aggiunge ai voli estivi già operativi su Torino (dal 1 giugno) e Verona (30 maggio). Per la low cost spagnola non si tratta di una novità: già nel 2016 la compagnia aveva operato la tratta Alghero-Firenze, in questo caso lanciata insieme al collegamento con lo scalo di Genova.