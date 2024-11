S.A. 15:11 Fc Alghero cerca il riscatto contro San Paolo La formazione algherese domenica disputerà la settima giornata del campionato di Prima Categoria girone D e sarà impegnata fuori casa contro il San Paolo Sassari



ALGHERO - Per la FC Alghero l'imperativo è vincere domenica prossima, 10 novembre, quando, per la settima giornata del campionato di Prima Categoria girone D, sarà impegnato fuori casa contro il San Paolo Sassari (la gara inizierà alle ore 15 e si giocherà sul campo “Martineddu” di Ittiri). C'è una grande voglia di riscatto in casa FC Alghero dopo la sconfitta interna rimediata domenica scorsa contro il Monte Alma. Quella contro i nulvesi è sembrata una squadra diversa da quella vista, prima ancora, contro il Badesi e contro l'Olmedo. La settimana si è aperta, come sempre, con l'analisi della gara e su cosa non ha funzionato.



Il tecnico Peppone Salaris chiede una reazione immediata: «mi aspetto un pronto riscatto, una reazione forte dopo la prestazione negativa di domenica scorsa. Il campionato è lungo, per questo dobbiamo rialzarci evitando gli errori commessi. Ora è importante mettere punti in cascina. Sul campo del San Paolo, mi aspetto molto ad iniziare dalla determinazione e dalla grinta». In vista della partita contro il San Paolo ancora fuori per infortunio Nemore e Cingotti, con forti dubbi sulla presenza del capitano Carlo Pintus per un problema muscolare. In fase di recupero, invece, il centrocampista Alessandro Delias e l'attaccante Raimondo Serra.



Sulla partita di domenica, il capitano giallorosso Pintus, la cui presenza è in forte dubbio, carica i suoi: «anche se, con molta probabilità, non potrò giocare, domenica sarò comunque in campo per sostenere i miei compagni. Ora è inutile guardarsi indietro. Dopo una sconfitta come quella rimediata domenica scorsa, dobbiamo rimboccarci le maniche e reagire subito, restando uniti e allenandoci bene. Contro il San Paolo dobbiamo scendere in campo con la giusta concentrazione e puntare assolutamente ai tre punti».



