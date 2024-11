Cor 9:00 Super Coral, Salvatori soddisfatto L´avvio spumeggiante in serie C fa ben sperare per il proseguo del campionato. le dichiarazioni del presidente della società cestista algherese, Massimo Salvatori



ALGHERO - La squadra algherese ha mosso i primi passi in Serie C, conquistando due belle vittorie che le hanno permesso di racimolare 4 punti e sistemarsi dietro la prima posizione della classifica, occupata dal Sennori, a quota 6. Musso e compagni continuano ad allenarsi per cementare la amalgama di una formazione che è un perfetto mix tra giocatori esperti e giovani di talento che si stanno esprimendo bene e che risultano essere linfa utile per affrontare un campionato difficile come quello della Serie C Regionale.



C’è positività nell’ambiente Coral. La promozione centrata lo scorso anno è motivo di orgoglio e squadra e società vogliono rispondere al meglio anche quest’anno, soprattutto per i propri tifosi, come ha spiegato il presidente della Klass Coral Alghero, Massimo Salvatori. «La partenza è stata decisamente positiva, al di là delle più rosee aspettative, se si pensa che la Serie c è campionato di livello tecnico superiore e noi, di questo, ne siamo consci. Siamo però altrettanto consapevoli di avere un gruppo di ragazzi ben allenati affiatato e rodato. Il piglio con il quale hanno cominciato questa nuova e difficile avventura è quello giusto e ci fa ben sperare per il proseguo».



Sul tanto agognato ritorno a casa per disputare le gare ad Alghero, di fronte al proprio pubblico, il presidente Salvatori spiega che c’è già attesa per il 30 novembre, quanto la Coral disputerà la prima gara casalinga della stagione. «Sarà bello per noi giocare ad Alghero anche perché la Coral rappresenta la città nel massimo campionato regionale. Lo faremo nella palestra “Vittorio Corbia”, questo a causa dell’inagibilità “Pala Manchia”, ancora interessato dai lavori di adeguamento del campo. Dobbiamo attendere l’anno nuovo per poter disputare le gare casalinghe in quella struttura. Siamo convinti – conclude Massimo Salvatori – che potremo competere con i vari avversari che troveremo sul nostro cammino e dare soddisfazione ai nostri tifosi».