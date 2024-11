Cor 13:03 Palazzo Ducale si tinge di arancione Per la giornata nazionale delle Cure palliative. Il sindaco Giuseppe Mascia ha accolto la richiesta dell’associazione Odv Amici di Gianni Brundu, insieme all’associazione Onlus Franco Mura, all’Associazione “Ti Guido Io Ets - Cure palliative” e ad altre associazioni nel territorio di Sassari che si occupano di questa materia



SASSARI - La sera di lunedì 11 novembre la facciata di Palazzo Ducale sarà illuminata di arancione, colore ufficiale della federazione Cure palliative. Il sindaco Giuseppe Mascia ha accolto la richiesta dell’associazione Odv Amici di Gianni Brundu, insieme all’associazione Onlus Franco Mura, all’Associazione “Ti Guido Io Ets - Cure palliative” e ad altre associazioni nel territorio di Sassari che si occupano di questa materia.



«Il termine “palliativo” deriva dal latino "pallium" (mantello) ed evoca l'idea di protezione – spiegano le associazioni -. Come il mantello di San Martino, 11 novembre, ha protetto il mendicante sfinito dalla stanchezza e dal freddo, così le cure palliative vogliono alleviare la sofferenza fisica e psicologica di ogni persona affetta da una malattia avanzata e inguaribile, prestando attenzione all'aspetto della comunicazione e della spiritualità, affinché il malato possa scegliere come e dove trascorrere il tempo che resta, scegliere dove morire e chi avere accanto, senza perdere mai la propria dignità. L’accesso alle cure palliative può essere definito “un diritto universale” sancito anche dalla legge 38/2010. Ogni anno in Italia necessitano di cure palliative circa 500mila persone adulte, ad accedervi però è solo 1 malato su 4 e di questi il 60% è con patologie croniche degenerative non oncologiche e il 40% con patologie di origine neoplastica».



«Colorare di arancione il Palazzo Ducale è un modo per ricordare l'importanza delle cure palliative e la necessità che venga applicata globalmente nel nostro territorio la legge italiana 38/2010. Quando la guarigione non è più l'obiettivo di cura, “prendersi cura” della persona malata e dei suoi familiari, è sempre importante, per ridare dignità, umanità e sostegno nell'inverno della sofferenza» concludono le associazioni.