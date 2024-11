Cor 7:45 Sap Alghero, sconfitta a Ozieri giovani giallorossi cedono all’esperienza e alla fisicità dei padroni di casa, in un match combattuto e di grande difficoltà. Alla sirena il tabellone dice 90-76



ALGHERO - La Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero incappa in uno stop nella settima giornata di campionato contro i Demones Ozieri. I giovani giallorossi cedono all’esperienza e alla fisicità dei padroni di casa, in un match combattuto e di grande difficoltà. Alla sirena il tabellone dice 90-76. Si ferma quindi a quattro la striscia di successi consecutivi della SAP, che dopo poco più di un mese dall’inizio del campionato di DR1 mantiene un solido terzo posto, registrando quattro successi molto importanti e due sconfitte, di cui l’ultima di misura. Quella di Ozieri è una sconfitta che non cambia le carte in tavola, ma anzi, ricorda come un campionato come la Divisione Regionale 1 sia formativo e importante per i ragazzi, che nel match di sabato hanno pagato il divario fisico e anagrafico. Nonostante la battuta d’arresto, i giovani giallorossi non si lasciano abbattere, ma pensano già al prossimo impegno in campionato, contro Oristano in trasferta.