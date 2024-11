S.A. 11:44 Festival del Mediterraneo ad Alghero e Porto Torres Roman Perucki e Maria Perucka saranno ospiti del Festival del Mediterraneo il 13 novembre alle 20,30 alla cattedrale di Alghero e il giorno seguente, 14 novembre, alle 20,30 alla chiesa di Cristo Risorto a Porto Torres



ALGHERO - Doppio appuntamento nel nord Sardegna per il duo formato dall’organista Roman Perucki e dalla violinista Maria Perucka. I musicisti di origine polacca, coppia nell’arte e nella vita, saranno ospiti del Festival del Mediterraneo, curato dall’Associazione culturale Arte in Musica, il 13 novembre alle 20,30 alla cattedrale di Alghero e il giorno seguente, 14 novembre, alle 20,30 alla chiesa di Cristo Risorto a Porto Torres. Mercoledì 13 novembre ad Alghero in cattedrale i due artisti proporranno un programma composto dalla Marche pontificale di Jacques-Nicolas Lemmens (1874), Les petits plaisirs di Zbigniew Kruczek (2022), la Sonata in la minore (1904) e Adoration (1898) di Felix Borowski. Alla serata parteciperà inoltre il coro dell’Associazione “Pro Arte” di Alghero diretto da Francesca Tosi, con la direzione artistica di Domenico Balzani, che proporrà brani di Mozart, Balzani, Mason, Thiele.



Il concerto di giovedì 14 a Porto Torres ospitato nella chiesa di Cristo Risorto prevede invece l’esecuzione di tre brani dalla Tabulatura di Giovanni da Lublino, creata tra il 1537 e il 1548, la più grande e una delle più antiche intavolature per organo del mondo, comprendente più di 350 composizioni e un trattato, un brano dalla Tabulatura di Danzica (1591), la Fantasia e fuga in la minore BWV 561 composta in data sconosciuta da Johann Sebastian Bach, la Sonata in re maggiore HWV 371 di Georg Friedrich Händel (1745-1750 circa), l’Aria Prima in re minore dall’Hexachordum Apollinis di Johann Pachelbel (1699), il Rondò con imitazione de’ campanelli di Giovanni Morandi (1815) e la Melodia in sol maggiore di Jan Paderewski. La seconda parte del concerto prevede la partecipazione del coro “Cantori della Resurrezione” diretto da Fabio Fresi. Roman Perucki, organista titolare nella cattedrale di Danzica-Oliwa in Polonia, ha suonato più di 2500 concerti d’organo come solista o con l’accompagnamento di orchestre da camera e sinfoniche, in duo. Si è esibito in tutta Europa, Russia, Giappone, Cina, Messico, USA e Australia, incidendo inoltre numerosi CD. Premiato dal Ministero della Cultura del suo Paese, ha ricevuto la più alta onorificenza vaticana “Pro Ecclesiae et pontifice”. È direttore artistico del più antico festival organistico polacco, l’International Organ Music Festival nella Cattedrale di Oliwa, e dell’International J.P. Sweelinck Competition a Danzica.



Maria Perucka ha partecipato a vari corsi di perfezionamento sia come solista che in quartetto d’archi, aggiudicandosi il terzo premio al concorso di Łódź nel 1986). Come solista si è esibita con l’Orchestra Sinfonica di Kalisz, ha svolto il ruolo di maestro concertatore nell’ensemble di musica antica Cappella Gedanensis ed è membro stabile del quartetto d’archi “4 PM”. Ha suonato in numerose chiese e sale da concerto in Polonia, Germania, Francia, Italia, Belgio, Finlandia, Svezia e Norvegia sia con organisti che con altri strumentisti. Ha registrato diversi CD con, tra gli altri, il trombettista Janusz Szadowiak, la soprano Danuta Mossakowska – Dulska e Roman Perucki. Il Festival del Mediterraneo, con la direzione artistica del Maestro Ugo Spanu, è sostenuto da ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma “Salude e trigu”, Fondazione Alghero e Comune di Alghero.



Nella foto: il duo formato dall’organista Roman Perucki e dalla violinista Maria Perucka