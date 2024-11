S.A. 14:50 La Grande Prosa e Danza: 13 appuntamenti a Sassari Si è svolta oggi, mercoledì 13 novembre a Sassari la conferenza stampa di presentazione della Stagione 2024-2025 de La Grande Prosa & Danza al Teatro Verdi e al Teatro Comunale di Sassari oltre agli appuntamenti del Jazz Club Network a Il Vecchio Mulino e al concerto di Giovanni Allevi organizzati dal CeDAC Sardegna



SASSARI - Si apre il sipario sulla Stagione 2024-2025 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna al Teatro Verdi e al Teatro Comunale di Sassari con i cartelloni della Prosa e della Danza, accanto alla Musica, con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sassari e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Il CeDAC da quarant'anni svolge continuativamente un ruolo fondamentale per la promozione e la diffusione della cultura teatrale a Sassari con una proposta artistica di altissima qualità e articolata nelle varie discipline, particolarmente attenta alle tematiche sociali e alla pluralità di linguaggi, con l’obiettivo di dialogare e attrarre anche nuove fasce di pubblico, specialmente tra le nuove generazioni. La mission del CeDAC Sardegna è di offrire una vetrina degli spettacoli più interessanti del panorama nazionale e internazionale, superando i limiti imposti dalla discontinuità territoriale per offrire una programmazione ricca e variegata, valorizzando nel contempo le realtà isolane, che hanno così l'opportunità di misurarsi con i lavori di artisti e compagnie d'oltre mare.



La Stagione del CeDAC a Sassari comprende 13 appuntamenti inseriti nel cartellone La Grande Prosa e Danza al Teatro Verdi e al Teatro Comunale, cui si aggiungono la rassegna del Jazz Club Network a Il Vecchio Mulino e il concerto straordinario di Giovanni Allevi. In scena i grandi protagonisti e i nuovi talenti con le produzioni di alcune delle più importanti compagnie nazionali e internazionali: un'occasione per riscoprire i capolavori della storia del teatro e i più celebri balletti, ma anche spazio alla nuova drammaturgia e alla danza contemporanea. Fuori dal palcoscenico l’attività si indirizza verso la formazione e la promozione con gli incontri con gli artisti, le master class di danza e il seminario con Nicola Fano. Viaggio tra le storie e le emozioni con la Stagione 2024-2025 de La Grande Prosa e Danza organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna: tredici titoli in cartellone da dicembre ad aprile tra i capolavori dei grandi drammaturghi e i testi di autori contemporanei, per affrontare temi universali e questioni cruciali del nostro tempo e cinque appuntamenti con l'arte di Tersicore con le creazioni di importanti coreografi, per una programmazione intrigante e variegata che spazia dall'ironia al dramma, per compiere un'indagine sulla complessità dell'animo umano e sui paradossi dell'esistenza, tra verità e invenzione, crudeltà e poesia. Inaugurazione al Teatro Verdi con Simone Cristicchi in “Franciscus / Il folle che parlava agli uccelli” per un inedito ritratto del Santo di Assisi.