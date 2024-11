S.A. 20:33 Bosa: Aula approva variazione bilancio da 1,7 milioni Fra le principali voci della variazione di bilancio che ha ottenuto oggi il via libera dell’Assemblea comunale spiccano i 300 mila euro per la posa di nuovi asfalti nelle strade cittadine, 103 mila euro per la manutenzione dei corsi d’acqua, 247 mila euro per l’adeguamento del Puc al Pai e al Ppr regionali, 20 mila euro per incrementare i servizi di Protezione civile con la formazione del personale e l’acquisto di nuove attrezzature



BOSA - Il Consiglio comunale di Bosa ha approvato oggi la variazione al Bilancio di previsione triennio 2024-2025-2026 con cui l’Amministrazione ridistribuisce risorse per circa 1,5 milioni di euro individuando come prioritari una serie di interventi volti alla valorizzazione culturale e turistica del territorio, al potenziamento della sicurezza dei cittadini, alla riqualificazione e al decoro urbano della città, alla prevenzione del rischio idrogeologico e al sostegno delle persone in difficoltà. Fra le principali voci della variazione di bilancio che ha ottenuto oggi il via libera dell’Assemblea comunale spiccano i 300 mila euro per la posa di nuovi asfalti nelle strade cittadine, 103 mila euro per la manutenzione dei corsi d’acqua, 247 mila euro per l’adeguamento del Puc al Pai e al Ppr regionali, 20 mila euro per incrementare i servizi di Protezione civile con la formazione del personale e l’acquisto di nuove attrezzature.



Sul fronte sicurezza 100 mila euro provenienti da un finanziamento regionale dedicato saranno utilizzati per il trasferimento del sistema di controllo e videosorveglianza nella nuova sede della Polizia locale e per il ripristino di tutte le 44 telecamere di videosorveglianza installate in città (attualmente sono 13 quelle che funzionano regolarmente). Oltre 270 mila euro sono stati messi a disposizione dei Servizi sociali per finanziare i vari interventi in sostegno delle persone in che si trovano in condizioni di difficoltà economica o sociale. Per il miglioramento del decoro urbano sono stati stanziati 200 mila euro: 100 mila per la piantumazione e la riqualificazione delle aree verdi e 100 mila per l’acquisto di nuovi arredi per abbellire e rendere più funzionali diverse zone della città.



Punto forte del documento economico-finanziario varato dalla Giunta e approvato dal Consiglio comunale è la valorizzazione dell’immagine di Bosa come centro di accoglienza turistica e polo culturale. Innanzitutto sono stati stanziati 100 mila euro per l’organizzazione di manifestazioni durante il periodo delle Festività natalizie e del Capodanno. Con 70 mila euro di risorse comunali saranno organizzati eventi culturali e di intrattenimento a partire dell’8 dicembre, fino all’Epifania. A questi si aggiunge un finanziamento di 15.600 euro che il Comune ha ottenuto dalla Camera di commercio di Nuoro, quale contributo per le luminarie per le vie del centro città. E altri 50 mila euro sono attesi dal bando regionale per gli eventi di Capodanno, cui l’Amministrazione comunale ha partecipato.



Sempre per quanto riguarda la promozione e la ricaduta turistica il Comune ha deciso di investire sulla mobilità ciclistica, nell’ottica di attirare nel territorio un target di visitatori sempre più ampio e che non si concentri nella sola stagione estiva. In quest’ottica è stato dato incarico a un professionista per predisporre proposte progettuali con riqualificazione, innovazione e digitalizzazione dei percorsi ciclabili più suggestivi presenti nel territorio, eventi sportivi ed esplorativi che incentivino l’uso della bicicletta e quindi il cicloturismo, coinvolgendo anche gli ambiti culturali ed enogastronomici locali. Un progetto ad ampio raggio con cui l’Amministrazione comunale intende partecipare al bando “Bici in Comune” che mette a disposizione 80 mila euro per finanziare le migliori proposte.



«La variazione di bilancio approvata oggi dal Consiglio comunale rappresenta il primo atto economico-politico adottato da questa amministrazione, insediatasi questa estate. Ed è solo il primo passo. Entro la fine dell’anno la Giunta varerà il bilancio di previsione 2025 con cui si vedranno in prospettiva i piani di sviluppo per far decollare Bosa dal punto di vista turistico, produttivo, culturale e sociale», commenta il sindaco, Alfonso Marras. «Intanto con questa variazione di bilancio si inizia a indicare una strada, che è quella, appunto di promuovere e valorizzare al meglio Bosa, il suo territorio, le sue eccellenze, e allo stesso tempo offrire ai cittadini i migliori servizi possibili, garantendo sicurezza e sostegno a tutti».