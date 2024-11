S.A. 21:36 Sviluppo rurale: anticipi entro novembre Nello specifico i pagamenti - per un totale di 3.380.000 euro - interesseranno 1413 beneficiari operanti sull’intero territorio isolano



CAGLIARI - «Abbiamo mantenuto l’impegno preso negli scorsi mesi: il pagamento degli anticipi avverrà entro il mese di novembre. Un altro passo avanti nella direzione di un miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro degli operatori del comparto. Il lavoro messo in campo dal nuovo direttore generale di Argea e dalla struttura dell’Agenzia, che ringrazio per la massima collaborazione, ci consente di dare un segnale importante e permette di fare un ulteriore passo avanti nel migliorare le condizioni di lavoro del comparto agro pastorale isolano: nelle prossime ore è prevista la pubblicazione di due Decreti di pagamento degli anticipi per lo Sviluppo Rurale 2024. Entro fine mese verranno pubblicati gli ultimi Decreti che concluderanno il pagamento degli anticipi delle diverse Misure, sempre in percentuale dell’85%».



Lo dichiara l’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta. Nello specifico – precisa - i sopra citati pagamenti - per un totale di 3.380.000 euro - interesseranno 1413 beneficiari operanti sull’intero territorio isolano. Le Misure in pagamento, con anticipo dell’85%, sono la M11 riferibile al mantenimento dei metodi di agricoltura biologica e la M 13.1 che fa invece riferimento all’indennità compensativa per le aree montane. Entro la fine del mese saranno disposti i pagamenti per gli anticipi, sempre nella misura dell’85%, delle Misure SRB (indennità compensativa zone svantaggiate), SRA29 (introduzione metodi di agricoltura biologica) e SRA 30 (benessere animale). A questi si aggiungerà il pagamento del secondo blocco di domande relative ai pagamenti diretti e agli eco-schemi. «Stiamo provando a cambiare passo – conclude Satta - e con questi decreti di pagamento manteniamo l’impegno assunto negli scorsi mesi rispetto all’erogazione degli anticipi 2024, da effettuare entro il mese di novembre. Da sottolineare che, per quanto riguarda le due Misure in pagamento nelle prossime ore, lo scorso anno non era stata disposta alcuna anticipazione».



