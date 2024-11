S.A. 21:29 Vigili: Nuovo comandante accolto in via Mazzini Oggi il sindaco Raimondo Cacciotto lo ha presentato il nuovo comandante ai colleghi del Comando dei Vigili di via Mazzini dove prenderà servizio il 25 novembre



ALGHERO - Il Dott. Salvatore Masala è il nuovo Comandante del Corpo di Polizia Locale di Alghero. Oggi il Sindaco Raimondo Cacciotto lo ha presentato ai colleghi del Comando dei Vigili di via Mazzini dove prenderà servizio il 25 novembre. Nato a Sassari il 20/07/1979, Masala proviene dal Comando dei Vigili di Sassari. «Ho avuto modo di apprezzare le doti umane e la competenza e la professionalità del Dott. Masala - spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto - e nel complesso generale delle valutazioni che ho fatto l’ho ritenuto in questo momento storico il più idoneo a cui affidare il comando, senza nulla togliere alla professionalità degli altri candidati».



Nella foto: Selva, Cacciotto, Masala e Daga