E´ Salvatore Masala il Comandante dei Vigili Nominato dal sindaco Raimondo Cacciotto con decreto sindacale nr. 74 il nuovo comandante della Polizia Locale del Comune di Alghero: si tratta del 45enne proveniente da Sassari



ALGHERO - E' Salvatore Masala, classe 1979, il nuovo comandante della Polizia Locale di Alghero. Il sindaco ha scelto il vice comandante di Sassari dopo aver tentato di chiudere i rapporti con Matteo Bertocchi, già comandante dei vigili ad Alghero fino a qualche mese fa e primo nella graduatoria di merito per il il conferimento dell'incarico di alta specializzazione (Art. 110, c. 2, del D. Lgs 267/2000) nel comune di Alghero. Concorrevano alla nomina anche Maria Luisa Masala, Gabriele Oggiano e Alessandro Corrias, vecchia conoscenza del comando algherese, in servizio per diversi anni ad Alghero col ruolo di vice-comandate di Guido Calzia.