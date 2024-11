S.A. 11:12 Klass Coral affronta la Sef Torres a Sassari La Klass Coral Alghero è pronta a tornare in campo per affrontare la SEF Torres, gara valevole come quinto turno d’andata del campionato regionale di Serie C. Le due formazioni sono attualmente a pari punti



ALGHERO - Dopo due turni di pausa, la Klass Coral Alghero è pronta a ritornare in campo. Sarà ancora una volta un impegno in trasferta quello della formazione allenata da coach Fabrizio Longano che sarà impegnata sul parquet della SEF Torres Sassari. Dopo due turni disputati e altrettanti di pausa, per la Coral ci sono 4 punti in classifica, ottenuti con le vittorie su Dinamo Academy e Antonianum Quartu. La vetta, al momento, vede insieme Sennori e Calasetta a quota 6. La partita con la SEF Torres, in programma sul parquet del Pala Simula di Via Poligono a Sassari, è fissata per sabato 16 novembre alle 17.30 ed è valevole come quinta giornata di andata del campionato regionale di Serie C. Una gara importante per testare la condizione della squadra algherese dopo due turni lontana dai campi del basket giocato.



Musso e compagni vogliono continuare la striscia positiva di risultati per stare in scia alla vetta. Di contro troveranno degli avversari motivati a non lasciare andare via punti dal proprio campo. Anche i sassaresi allenati da coach Carlini hanno 4 punti come gli algheresi. In queste quattro giornate hanno ottenuto 2 vittorie su Sant’Orsola e Dinamo Academy, nel primo e terzo turno e una sconfitta con Calasetta nella seconda giornata. Intanto cresce l’attesa per la prima gara casalinga della Klass Coral Alghero, programmata il prossimo 30 Novembre al Pala Corbia.