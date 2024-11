Cor 14:12 Neria De Giovanni, Fois e Coni a Macomer Neria De Giovanni, vicepresidente ESI, con gli autori Nemapress chiude a Macomer la Mostra del libro di Sardegna. Appuntamento per domenica 17 novembre



ALGHERO - Domenica 17 novembre, alle ore 18, al Centro servizi culturali presso il padiglione Filigosa della Mostra del libro in Sardegna a Macomer Neria De Giovanni vicepresidente di E.S.I. Editori Sardi Indipendenti, presenterà due autori di punta della Nemapress Edizioni: l’algherese Massimiliano Fois con il libro “Antoine de Saint-Exupéry ad Alghero” e Teresa Anna Coni di Ciampino ma con origini familiari di Ales per “Il cuore tra due mari”.



L’intervento della Nemapress è stato scelto nel programma per chiudere la XX edizione della Mostra del libro in Sardegna e siglare la presenza fondamentale degli editori rappresentati da ESI tra cui Pettirosso Editore, GIA Editrice e Editrice S’Alvure. La nuova formazione professionale, Claudio Moica presidente, Giorgio Ariu presidente onorario e Massimo Pulisci tesoriere, ha rappresentato oltre la metà degli editori presenti all’esposizione di Macomer, dimostrando disponibilità alla collaborazione con gli Enti del territorio.



Massimiliano Fois uno degli scrittori più affermati della Sardegna e Teresa Anna Coni narratrice-giornalista del “Continente” ben rappresentano la mission della Nemapress, volta a valorizzare gli scrittori sardi e nel contempo creare ponti di collegamento e di reciprocità con gli scrittori della penisola italiana.