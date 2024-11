Cor 18:15 Putifigari: grave 18enne caduto da cavallo Il giovane, in escursione assieme ad alcuni amici, è stato disarcionato e nel cadere avrebbe battuto la testa, riportando un serio trauma cranico. E´ ricoverato a Sassari in gravi condizioni di salute



SASSARI - Destano preoccupazione le condizioni di salute di un 18enne, disarcionato da cavallo nelle campagne di Putifigari: nel cadere da cavallo avrebbe battuto la testa, riportando un serio trauma cranico. Immediato l’allarme, sul posto è intervenuta un'équipe del 118 che ha poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Alghero per il trasferimento al Santissima Trinità di Sassari, dove il ragazzo si trova ora ricoverato in prognosi riservata.