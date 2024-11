Cor 20:30 C, la Coral Alghero cade contro la Torres E’ arrivata la prima sconfitta stagionale nel campionato di Serie C per la Klass Coral Alghero. La gara con la SEF Torres valevole come quinta giornata di andata si è chiusa sul 83-76 per i padroni di casa



ALGHERO - La formazione torresina si è dimostrata più esperta vista anche l’annata passata che ha visto la Sef Torres arrivare a disputare la finale con il Sennori per la vittoria del campionato. Una formazione composta da U19 New Generation che vede tra le sue fila giovani talentuosi e che conoscono bene la categoria. La Coral che ne ha sofferto di sicuro la fisicità e forza, ha cercato di stare attaccata ai padroni di casa nonostante il gap massimo di dieci punti registrato alla fine del primo quarto, quella degli algheresi è stata una buona prestazione.



Per la cronaca nel primo quarto, terminato 23-13, la Coral era partita bene ma poi un black-out ha spento la luce. Nella seconda frazione, buona la risposta degli uomini di Longano che sono riusciti a recuperare, andando all’intervallo lungo sul 38-38. Al rientro in campo, però entrambi i quarti mancanti sono andati a favore della Sef Torres che ha chiuso la partita e fatto suoi i due punti in palio. Per gli algheresi spiccano i 26 punti di Sahud, seguito da Scalise con 12 e Cherchi con 10.

La Coral resta ferma a 4 punti mentre è il Sennori a comandare la classifica con 8. E sarà proprio la capolista la prossima avversaria della Coral nella gara fissata il 24 Novembre.



SEF TORRES – Casu S. 11, Raffo 10, Biolchini14, Angius 4, Tanda 2, Giordo 2, Piredda M. 6, Vargiu, Panai, Vasselli 10, Casu E. 22, Pazzola 2.

All. Carlini



KLASS CORAL ALGHERO – Cesaraccio 8, Tilloca ne, Sahud 26, Fumanti 1, Musso 7, Manunza 6, Cherchi 10, Scalise 12, Busi 2, Simula 4, Ibba ne.

All. Longano

PARZIALI : 23-13; 15-25; 24-14; 21-24

Arbitri – Ortu A. di Alghero – Mameli M. di Ittiri