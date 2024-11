Cor 21:00 «Canapa, comparto da tutelare» Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione industria, attività produttive, Sabrina Licheri



CAGLIARI - «Sulla canapa industriale la maggioranza sta portando avanti una battaglia demagogica che non ha nulla a che vedere con la realtà. Tra le modifiche introdotte dall’articolo 18 del Ddl sicurezza vi è il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della cannabis sativa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti le resine e gli olii derivati. Si prevede addirittura che in tali ipotesi si applichino le sanzioni previste in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope. In soldoni si equipara la canapa industriale alla droga, accostando questioni che non potrebbero divergere di più. Per questo rivolgo un nuovo appello ai membri di maggioranza delle commissioni affari costituzionali e giustizia: basta demagogia, fermatevi e lavoriamo insieme per tutelare un comparto fondamentale per la nostra economia». Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione industria, attività produttive, Sabrina Licheri (nella foto).