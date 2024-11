S.A. 15:46 Lega Navale Alghero: evento per il 25 Novembre In occasione della Giornata Internazionale per l´eliminazione della violenza contro le donne, la Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana ospita nella sua sede l´ evento dal titolo “A scuola di parità”, realizzato a cura della Commissione Pari Opportunità dell´Istituto Comprensivo 2 di Alghero



ALGHERO - Il 25 novembre alle 17.30, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana ospita nella sua sede l' evento dal titolo “A scuola di parità”, realizzato a cura della Commissione Pari Opportunità dell'Istituto Comprensivo 2 di Alghero. L' evento rappresenta un'opportunità per approfondire il lavoro di sensibilizzazione e educazione alla parità di genere che la Commissione, guidata dalla Prof.ssa Margherita Serra, porta avanti da anni. Durante l'incontro, verranno condivisi progetti, attività e riflessioni che mirano a rafforzare il rispetto reciproco e a promuovere una cultura di uguaglianza, in particolare nei contesti scolastici. La giornata si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione volto a combattere ogni forma di violenza di genere, un tema particolarmente rilevante in un momento storico in cui è fondamentale educare le giovani generazioni a valori di rispetto e solidarietà.