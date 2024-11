S.A. 11:45 Rapina edicolante e fugge: arrestato a Sassari L´episodio è avvenuto a fine ottobre in un´edicola del centro storico. L´uomo prima di fuggire con al refurtiva ha colpito con un pugno il titolare dell´edicola. Nei giorni scorsi è stato identificato e arrestato



SASSARI - Nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Sassari, arrestando un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di rapina impropria. In particolare i Carabinieri avviavano immediate indagini a seguito della denuncia presentata da un edicolante. Nella circostanza la vittima rappresentava che in data 21 ottobre 2024 un uomo, dopo aver forzato la vetrina della sua edicola, sita nel centro storico di Sassari, aveva tentato di asportare alcuni biglietti del pullman e il fondo cassa.



Il proprietario dell’edicola però si era accorto del tentativo di furto in atto e il malvivente, una volta scoperto, aveva colpito l’edicolante con un violento pugno alla nuca al fine di garantirsi la fuga.

L’attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sassari, ha consentito di identificare l’autore della rapina impropria raccogliendo a suo carico significativi elementi probatori. I Carabinieri hanno provveduto quindi a notificare l’ordinanza di custodia cautelare e l’arrestato veniva ristretto presso la Casa Circondariale di Sassari “Bancali”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.