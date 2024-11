S.A. 16:26 La Fc Alghero si rinforza con Mattia Zappino Cresciuto nelle giovanili del Monserrato, Mattia Zappino ha giocato in Eccellenza e Promozione indossando, tra le altre, le maglie di squadre come Usinese, Taloro Gavoi, Lanteri, Thiesi, Li Punti. Ghilarza e Macomerese



ALGHERO - Mattia Zappino è il nuovo acquisto della Fc Alghero. L'attaccante sassarese, classe 1992, va a rinforzare il reparto avanzato della squadra allenata da mister Peppone Salaris.

Cresciuto nelle giovanili del Monserrato, Mattia Zappino ha giocato in Eccellenza e Promozione indossando, tra le altre, le maglie di squadre come Usinese, Taloro Gavoi, Lanteri, Thiesi, Li Punti. Ghilarza e Macomerese. Attaccante di razza, Zappino, dotato di un fisico possente, è la classica punta centrale. Il giocatore ha già iniziato gli allenamenti con la Fc Alghero e sarà disponibile già dalla prossima partita che i giallorossi giocheranno fuori casa, contro il Porto San Paolo.

Entusiasta per la nuova avventura, Mattia Zappino spiega così la sua scelta: «Nonostante le richieste ricevute da società che militano in Eccellenza e Promozione, ho scelto la Fc Alghero per la bontà del progetto. Un progetto importante per una società ambiziosa e con un'organizzazione seria e ben collaudata».



Sul fronte societario a portare avanti la trattativa con Zappino è stato il vice presidente Gianluca Marras: «Sono sicuro che Mattia Zappino darà il suo importante contributo per far crescere il progetto Fc Alghero. Già in passato c'erano stati dei contatti, questa è stata la volta buona».

Intanto la squadra si prepara per la gara in programma questa domenica 24 novembre, sul campo del Porto San Paolo con inizio alle ore 15. «Una partita da non sottovalutare – sottolinea l'allenatore Peppone Salaris - da affrontare con le giuste motivazioni. Ancora assenti alcuni giocatori che stanno recuperando da infortuni e influenza, però ci sono altri ragazzi pronti a dare il massimo, compreso il nuovo acquisto Zappino che va a rinforzare il reparto avanzato. Puntiamo ai tre punti – conclude mister Salaris - che per la nostra classifica sono fondamentali per riprendere quota».



Nella foto: Mattia Zappino