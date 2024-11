S.A. 20:09 Uniss per l´eliminazione della violenza contro le donne La violenza contro le donne e buone pratiche negli Atenei: un focus sulla violenza economica”. In apertura, nell’atrio dell’Università verrà inaugurata un´installazione simbolica, progetto parte del Piano di Azioni Positive Uniss



SASSARI - L’Università degli Studi di Sassari aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre. Per giovedì 28 novembre, il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Ateneo ha organizzato l’evento “#NOEXCUSE - Orange the World. La violenza contro le donne e buone pratiche negli Atenei: un focus sulla violenza economica”. In apertura, alle 9.30, nell’atrio dell’università verrà inaugurata un'installazione simbolica, progetto parte del Piano di Azioni Positive Uniss (Linea di Intervento Formazione e Sensibilizzazione).





L’incontro proseguirà in Aula Magna. Sono previsti gli indirizzi di saluto del Magnifico Rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, del Direttore Generale di Uniss, Giovanni Maria Soro, di Ester Cois, Presidente della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane (Counipar) e di Maria Antonietta Foddai, Delegata per il Gender Equality Plan-GEP dell'Università di Sassari.



Intervengono Elena Bigotti, Avvocata e Consigliera di Fiducia di Università di Modena e Reggio Emilia, Università del Piemonte Orientale e Università della Valle d'Aosta, Mia Caielli, Presidente del CUG dell'Università di Torino, Graziella Benedetto, Presidente del CUG dell’Università di Sassari, Tommaso Gazzolo, Componente del Team GEP dell'Università di Sassari, Maria Laura di Tommaso, Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" dell'Università di Torino, studiosa di Economia di genere e femminista. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming dalla home page del sito di Ateneo..