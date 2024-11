S.A. 16:51 «Campo boe, la migliore soluzione» I consiglieri comunali della lista civica Futuro Comune, Marco Colledanchise e Beatrice Podda, esprimono piena soddisfazione per il risultato raggiunto dal nuovo direttivo del Parco, in merito al ridimensionamento del progetto relativo al “campo boe”



ALGHERO - I consiglieri comunali della lista civica Futuro Comune, Marco Colledanchise e Beatrice Podda, esprimono piena soddisfazione per il risultato raggiunto dal nuovo direttivo del Parco, in merito al ridimensionamento del progetto relativo al “campo boe”: «Un traguardo tutt’altro che scontato, considerato lo stato avanzato del progetto ereditato e i tempi limitati per intervenire. Sin dal suo insediamento, il nuovo direttivo ha lavorato con grande attenzione, analizzando le ricadute ambientali e sociali del progetto. Grazie a un approccio serio e responsabile, è riuscito a individuare la strada migliore per coniugare lo sviluppo sostenibile con la tutela del territorio».



«Il ridimensionamento del campo boe, accompagnato dalle stringenti prescrizioni stabilite dalla VIncA (Valutazione di Incidenza Ambientale) dell’Assessorato Regionale all’Ambiente della Regione Sardegna, rappresenta il risultato di un lavoro rigoroso e partecipato. Un impegno che ha visto il direttivo, guidato dal presidente Orrù, tessere una rete di relazioni e collaborazioni con la comunità locale, le associazioni, i comitati cittadini e gli uffici regionali preposti. Questo percorso virtuoso è stato reso possibile anche grazie alla stretta sinergia tra il direttivo del Parco, il sindaco, i consiglieri regionali, le associazioni ambientaliste, i pescatori, il settore della nautica e i cittadini.

Tutti hanno fatto squadra, dimostrando che la tutela del territorio è un obiettivo collettivo, da perseguire sempre con unità di intenti» spiegano Colledanchise e Podda.



E concludono: «Guardando al futuro, è fondamentale che progetti di tale rilevanza siano affrontati attraverso un concreto e preventivo coinvolgimento dell’assemblea, della consulta, del comitato scientifico – presto da eleggere – e del ricco tessuto associativo cittadino. Un particolare riconoscimento va a Luca Pais, componente del nuovo direttivo ed espressione della lista civica Futuro Comune, per il suo lavoro instancabile e il contributo determinante nel raggiungimento di questo importante risultato. Si può affermare con chiarezza che il Parco Regionale di Porto Conte e l’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana stanno vivendo un vero e proprio cambio di passo nella loro gestione».



Nella foto: Marco Colledanchise