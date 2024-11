S.A. 22:21 Scontro sulla Sassari-Ittiri: muoiono padre e figlio Il bilancio drammatico è di due vittime e una persona gravemente ferita nello scontro frontale avvenuto poco dopo le 18 lungo la strada provinciale che collega Sassari con Ittiri, all´altezza del bivio per Uri



SASSARI - Due persone sono morte e un'altra è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale tra due auto, una Citroen C4 e una Lancia Ypsilon, avvenuto poco dopo le 18 lungo la strada provinciale che collega Sassari con Ittiri, all'altezza del bivio per Uri. Le due vittime sono un padre di 47 anni e un figlio di 20, entrambi residenti a Porto Torres. Dai primi riscontri, sembrerebbe che le due vittime e la persona ferita viaggiassero tutte sulla stessa auto. Sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia stradale. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.