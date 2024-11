S.A. 15:31 L’Università di Sassari presenta il progetto Prisma Tutte le azioni verranno svolte in collaborazione con il Servizio di counseling e sostegno psicologico, sin dalla sua istituzione sempre interessato e rivolto alla promozione delle risorse individuali e sociali in grado di poter migliorare la qualità di vita della comunità studentesca



SASSARI - Mercoledì 27 novembre dalle 10.00 alle 12.30 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Sassari, si terrà la presentazione del progetto “PRISMA (Promuovere Risorse Individuali e Sociali nel Mondo Accademico - Università per il Benessere)”. L'Ateneo è partner di una rete di otto università italiane – gli Atenei di Ferrara, Venezia, Modena e Reggio Emilia, Genova, Parma, il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore – e un AFAM (l'Accademia di Belle Arti di Venezia), costituita nell'ambito del bando PRO-BEN (Avviso MUR 1159). L’obiettivo è promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca. Le azioni previste dal progetto PRISMA riguardano la rilevazione quali-quantitativa del benessere e degli stili di vita degli e delle studenti; l’identificazione e l’adozione di strumenti specifici volti ad ampliare e ottimizzare i SCPA (servizi universitari di counseling psicologico), anche attraverso lo scambio e la formazione inter-Atenei/AFAM degli e delle specialiste; attività sportive, in collaborazione con il CUS; iniziative di sensibilizzazione e formazione, incluso un programma di seminari e giornate tematiche rivolte a studenti, personale docente e tecnico amministrativo.



Tutte le azioni verranno svolte in collaborazione con il Servizio di counseling e sostegno psicologico, sin dalla sua istituzione sempre interessato e rivolto alla promozione delle risorse individuali e sociali in grado di poter migliorare la qualità di vita della comunità studentesca. Gli aspetti gestionali del progetto saranno curati dal DUMAS, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, in collaborazione con gli uffici centrali del nostro Ateneo, in particolare l’Ufficio orientamento e servizi studenti. La mattinata del 27 novembre segna l’inizio di questo progetto dell’Ateneo. L’evento si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore Gavino Mariotti, di Lucia Cardone (Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali), Paola Rappelli (Delegata del Rettore per l'orientamento), Angela Quaquero (Presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna), Daniele Maoddi (Presidente dell’ERSU di Sassari) e Graziella Benedetto (Presidente del Comitato Unico di Garanzia). Interverranno poi Patrizia Patrizi (Delegata del Rettore per il benessere e responsabile scientifica del progetto) ed Ernesto Lodi (Coordinatore ricerca, monitoraggio e valutazione del Servizio di counseling), Nicola Giordanelli (Presidente del CUS di Sassari), Antonio Michele Bilotta (Presidente del Consiglio degli Studenti), Marco Marongiu (componente del Consiglio del personale TA), Nicoletta Pinna (Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi in Senato Accademico).