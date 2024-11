S.A. 11:33 Tennis: l´algherese Ogno vince a Roma La tennista algherese Anastasia Ogno, tesserata con la TTS di Foligno, ha vinto il “Trofeo Open Yonex" battendo in finale Isotta Aprile e senza perdere nemmeno un set in tutto il torneo



ALGHERO - Il 26 novembre, presso i campi in terra rossa del Tennis Accademy Fioranello a Roma,

la tennista algherese Anastasia Ogno, tesserata con la TTS di Foligno, ha vinto il “Trofeo Open Yonex" con 500 di montepremi. Nella sezione femminile erano iscritte 40 atlete.



Anastasia Ogno testa di serie numero 1 è partita dai quarti di finale dove ha incontrato Giorgia Brandi della ASD OK CLUB Roma che ha superato col punteggio di 6.2 6.2. In semifinale la Ogno ha battuto Sofia Lupo della ASD Aureliano Roma per 6.1 6.1.



La finale come da pronostico le due teste di serie del torneo, Anastasia e Isotta Aprile del T. Team Vianello Roma, conclusasi con il punteggio di 6.4 7.5 per l'atleta algherese. Percorso netto per la Ogno che durante tutto il torneo non ha ceduto neanche un set alle sue avversarie. Grande soddisfazione per Anastasia per la conquista del suo quinto titolo “Open” stagionale.



Nella foto: Anastasia Ogno