S.A. 18:00 Porto di Alghero: +20% di transiti nel 2024 Al Quarté Sayal si è svolta la tradizionale conferenza stampa di fine anno del Consorzio del Porto di Alghero. Gli interventi del presidente Giancarlo Piras, il vicesindaco Francesco Marinaro, il Comandante del Porto Biagio Semeraro e il presidente Confcommercio regionale Sebastiano Casu



ALGHERO - Questa mattina, nella sala conferenze del Quarté Sayal, si è svolta la tradizionale conferenza stampa di fine anno del Consorzio del Porto di Alghero. Un incontro che, col tempo, è divenuto appuntamento di grande rilevanza per discutere di portualità e non solo, alla presenza dei più importanti attori e stakeholder del territorio. Ad aprire il vice-sindaco Francesco Marinaro che ha ricordato gli interventi dell'Amministrazione per il molo Visconti, il molo Lo Frasso e il molo di sopraflutto: «tutte queste attività che, appena realizzate, renderanno la nostra infrastruttura ancora più fruibile. C'è un impegno dell'Amministrazione per portare avanti queste progettualità, compreso l'ex Circomare, ad oggi ancora in stato di abbandono» ha ribadito Marinaro che ha assicurato di come tutte «queste situazioni siano all'attenzione del sindaco Cacciotto».



E' seguito l'intervento del presidente della Confcommercio regionale, Sebastiano Casu: «Come Confcommercio siamo molto attenti al fatto che il sistema portuale raggiunga la massima efficienza. L'importanza di Alghero è strategica e il sistema portuale e quello ricettivo sono fondamentali. Entrambi i segmenti sono legati alla questione dei trasporti. Stiamo lavorando a livello regionale al fine di migliorare gli asset dei collegamenti aerei che non sono per niente sufficienti. Milano e Roma non bastano». Delle sinergie e i lavori sul Porto ha parlato il comandante della Guardia Costiera Biagio Semeraro: «ringrazio il presidente Piras per l'invito, la Capitaneria è sempre aperta a qualsiasi tipo di evento e manifestazioni. Intanto sono iniziati dei lavori ordinari e straordinari per l'illuminazione di alcune banchine e parti del porto per migliorare l'approdo. Grazie ancora al Consorzio per il lavoro che svolge».



Infine il presidente del Consorzio Giancarlo Piras ha snocciolato qualche dato, il il primo fra tutti la crescita del 20% di barche in transito su Alghero: sul transito Alghero lavora bene con anche Fertilia e Porto Conte raggiungendo in totale 2800 posti barca. Quando avremo il molo di sopraflutto potremmo crescere ancora ma è da vent'anni che aspettiamo questa risposta. Un molo che potrebbe ospitare barche da 20 a 50 metri e che darebbe nuovo nuovo vigore al Porto dando un vero impulso all'economia locale. Il Porto è cresciuto negli anni, quest'anno grazie all'impresa Mar de Plata di Raffaele e Giovanni Pensè che hanno portato per la prima volta ad Alghero un Travel lift per le grosse imbarcazioni. Buone prospettive anche per il turismo crocieristico; se quest'anno le navi arrivate in Riviera del Corallo sono state 30, nel 2025 e 2026 toccheranno quota 46.