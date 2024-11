S.A. 10:40 A Sassari un mese di eventi per il Natale Un mese di mercatini, spettacoli, luci, suoni e sapori, immersi in un’atmosfera speciale tra laboratori, giochi e altre attività a misura di bambini, famiglie e grandi



SASSARI - “L’atmosfera del Natale arriva a Sassari”. È lo slogan scelto dal Comune di Sassari per promuovere l’edizione 2024 di Sassari Natale Insieme, il cartellone di iniziative in programma dal prossimo 6 dicembre e sino all’Epifania. Un mese di mercatini, spettacoli, luci, suoni e sapori, immersi in un’atmosfera speciale tra laboratori, giochi e altre attività a misura di bambini, famiglie e grandi. Uno sforzo significativo, tanto sul piano economico che dal punto di vista organizzativo, che vede al fianco dell’amministrazione comunale la Regione Sardegna, principale finanziatore degli appuntamenti in programma, la Camera di Commercio, con cui si apre una nuova stagione di collaborazione attraverso un accordo quadro che rende la partnership stabile e duratura, i Centri commerciali naturali, protagonisti di questo primo progetto attraverso cui la collaborazione tra Comune e Camera di Commercio diventa operativa con l’obiettivo di innescare virtuosi processi di rigenerazione del tessuto socio-economico cittadino, e i tanti privati che hanno risposto alla manifestazione di interesse di Palazzo Ducale e che per un mese intero animeranno la città con le loro proposte artistiche, alimentari e commerciali.



Completa il quadro Saba Italia, la società che gestisce il sistema dei parcheggi a pagamento a Sassari, che per tutto il periodo ha concordato con l’amministrazione una serie di agevolazioni e di pacchetti per chi abita a Sassari e per chi arriva da fuori città. La grande scommessa fatta dall’amministrazione, il calendario delle manifestazioni, la partnership con la Camera di Commercio e l’intesa con Saba Italia saranno i temi ai quali è dedicata la conferenza stampa in programma lunedì 2 dicembre alle 10 nella sala consiliare di Palazzo Ducale. Interverranno il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, l’assessora comunale alla Cultura, Nicoletta Puggioni, l’assessore comunale alle Attività produttive, Lello Panu, il presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, Stefano Visconti, il segretario generale dell’ente camerale, Pietro Esposito, la rappresentante dei centri commerciali naturali, Giusy Mura, l’amministratore delegato di Saba Italia, Alessandro Crescenzi, la presidente dell’associazione Taribari, Federica Capobianco, e la presidente della cooperativa Le Ragazze Terribili, Barbara Vargiu.