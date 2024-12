S.A. 19:47 Premiati tre atleti della Martial Gym Alghero Barabesi Maira, Nurra Lucia e Pinna Omar hanno ricevuto l´onorificenza. Menzione di merito al maestro Maurizio Gobbino



ALGHERO - Durante una manifestazione sportiva tenutasi a Sassari, tutti i campioni nazionali di karate dell' isola, sono stati premiati con un diploma e una medaglia d'oro. Alla presenza del maestro Serra e Dell' Olmo, ambedue ottavi dan e facenti parte della commissione tecnica nazionale, gli allievi della Why Company Martial Gym, che nel 2024 hanno conquistato l'oro nelle competizioni nazionali sono stati premiati. Barabesi Maira, Nurra Lucia e Pinna Omar hanno ricevuto l onorificenza e i complimenti di tutti i maestri per l occasione schierati ad applaudirli. Menzione di merito al maestro Maurizio Gobbino per l ottimo lavoro svolto anche con gli altri allievi che nell'anno si sono distinti sui vari podi regionali. Gli allenamenti della Martial Gym si tengono presso la palestra del liceo scientifico il martedì e il giovedì.