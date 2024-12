S.A. 16:35 Baralles, talk al Teatro Civico di Alghero Il 6 dicembre, alle 19:30, torna il talk partecipativo ideato dall´associazione Ginquetes, con esperti di urbanistica, cultura e imprenditoria



ALGHERO - Dopo il grande successo dell’appuntamento estivo dedicato agli affitti brevi, la rassegna “Baralles: dibattiti civici in piazza”, torna con un nuovo evento in programma il 6 dicembre presso il Teatro Civico di Alghero. L’incontro, intitolato “La Città Condivisa: spazi pubblici tra accessibilità e privatizzazione”, esplorerà una delle questioni più dibattute e rilevanti per il futuro delle città e delle comunità locali. Le porte del teatro apriranno alle ore 19:00, con inizio del dibattito previsto per le 19:30. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, fino ad esaurimento posti. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ginquetes, è inserita all’interno degli eventi del Cap d’Any, con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero.



Il dibattito vedrà la partecipazione di quattro ospiti di spicco: Giuseppe Grezzi, urbanista italo-catalano, già assessore alla mobilità e agli spazi pubblici della città di Valencia; Paola Rizzi, direttrice Dipartimento di Urbanistica di Alghero; Sonia Borsato, storica dell’arte e curatrice; Gavino Sini, ex presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna e attuale direttore di Porto Conte Ricerche. Il dibattito affronterà il difficile equilibrio tra la valorizzazione economica e commerciale degli spazi pubblici e il loro utilizzo come beni condivisi e accessibili. In un contesto come quello di Alghero, caratterizzato da una crescente pressione turistica, la gestione degli spazi urbani diventa una questione centrale per garantire una città vivibile sia per i residenti che per i visitatori.



In preparazione all’evento, è disponibile un questionario online per raccogliere opinioni e suggerimenti dei cittadini sul tema degli spazi pubblici. Compilare il questionario richiede pochi minuti ed è un’occasione per contribuire attivamente al dibattito. L’incontro sarà moderato da Ignazio Caruso, scrittore e insegnante, e Claudio Simbula, giornalista e communication manager. Baralles, che nel catalano algherese significa “discussione animata”, è un progetto nato per creare spazi di confronto aperto e costruttivo tra ospiti esterni (i Forasters) e membri della comunità locale (i Locals). Ogni incontro affronta temi rilevanti per la città e la Sardegna, promuovendo un dialogo dinamico e partecipato.