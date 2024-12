Cor 13:38 Sennori viaggia sul Treno della Memoria Con “Promemoria Auschwitz 2025” il comune invita i giovani sennoresi tra i 18 e i 25 anni a iscriversi all’iniziativa curata dall’associazione Deina APS



SENNORI - Il Comune di Sennori partecipa anche quest’anno al progetto “Promemoria_Auschwitz 2025”, e invita i giovani sennoresi tra i 18 e i 25 anni a iscriversi all’iniziativa curata dall’associazione Deina APS in collaborazione con Arci Sardegna APS e con l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Sennori, con lo scopo di formare i ragazzi con una conoscenza consapevole della storia e delle memorie.



Il progetto prevede diversi incontri di formazione per preparare i giovani al “Viaggio della Memoria”, che si svolgerà dal 29 gennaio al 3 febbraio 2025 in Polonia, a Cracovia, nell’ex campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.



I ragazzi interessati a partecipare al progetto e intraprendere il viaggio della memoria, possono presentare la propria domanda entro l’8 dicembre 2024 compilando i moduli online disponibili nella pagina dedicata sul sito internet del Comune di Sennori: Promemoria Auschwitz 2025.

Il primo incontro si svolgerà venerdì 6 dicembre alle ore 17.30 nella biblioteca comunale di Sennori, con le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato alle scorse edizioni del progetto “Promemoria Auschwitz”, che racconteranno la loro esperienza.