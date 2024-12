Cor 16:14 Seminario per la Cooperazione Mediterranea Si terrà a Sassari, presso la Sala conferenze della Fondazione di Sardegna, Via Carlo Alberto 7, l XL Seminario per la Cooperazione Mediterranea su “Per la Macroregione del Mediterraneo Occidentale. Isole e Maghreb”



SASSARI - Nei giorni 6 e 7 dicembre a Sassari, presso la Sala conferenze della Fondazione di Sardegna, Via Carlo Alberto 7, l’ISPROM-Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo organizza, sotto gli auspici della Regione Autonoma della Sardegna, il XL Seminario per la Cooperazione Mediterranea su “Per la Macroregione del Mediterraneo Occidentale. Isole e Maghreb”.



Nel 2022, con il Seminario su “Principi, prospettive, cooperazioni per la Pace inevitabile” (Alghero, 2-3 dicembre), l’isprom ha compiuto 50 anni di impegno per la cooperazione e la pace nel Mediterraneo. Nei Seminari di Cagliari (2018), Nuoro (2019) e Alghero (2020), l’isprom ha promosso l’attivazione di una Macroregione del Mediterraneo Occidentale, attraverso l’assunzione di iniziativa delle Regioni insulari Baleari, Corsica e Sardegna. Nel 2023 le Università delle Baleari, della Corsica, di Cagliari e di Sassari hanno sottoscritto un “Memorandum di intesa”. Si è dato così seguito all’Accordo di cooperazione IMedOc - Isole del Mediterraneo Occidentale, sottoscritto il 9 maggio 1995 tra le tre Regioni.



L’attuale Legislatura regionale sarda vede avviato nell’assemblea legislativa l’iter due Proposte di legge sulla materia della cooperazione istituzionale mediterranea: la Numero 1 (Cuccureddu ed altri) che promuove la macroregione del Mediterraneo Occidentale; la Numero 41 (Deriu ed altri) che promuove il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) insulare mediterraneo. Il Seminario sarà organizzato nelle seguenti Sezioni: 1. Città, Università; 2. Migrazioni; 3. Sardegna e Mediterraneo; 4. Convergenza dei sistemi giuridici; 5. Prospettive politiche e legislative.



Al Seminario partecipano studiosi di diverse discipline, appartenenti anche ad Algeria, Marocco, Tunisia. Il Seminario segue la linea indicata da Giorgio La Pira (che fu esponente del Comitato scientifico dell’ISPROM) nel Seminario del 1973. Vedi la “‘Premessa’ di Cagliari di Giorgio La Pira”, in Testi e Documenti Mediterranei 2, Premier Colloque Méditerranéen de Florence, Tema/Isprom, Cagliari 1998.