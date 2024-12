Cor 13:26 Inclusione e Sport a Sassari: Tavola Rotonda Si terrà presso la Sala Angioy della Provincia di Sassari, una tavola rotonda dal titolo "Dalla Sabbia alla salute, inclusione e sport a Sassari”



SASSARI - Il 10 dicembre 2024, dalle ore 16.30, si terrà presso la Sala Angioy della Provincia di Sassari, una tavola rotonda dal titolo "Dalla Sabbia alla salute, inclusione e sport a Sassari.” L’evento, coordinato dal Presidente Carlo Sanna, mira ad approfondire il ruolo fondamentale dello sport nelle nostre comunità, esplorando come questa pratica possa essere un potente veicolo di inclusione, benessere e salute, con un focus sulle realtà locali e le storie personali che arricchiscono il nostro territorio.



Il programma prevede interventi da parte di numerosi esperti che condivideranno la loro esperienza e competenza in vari ambiti. Tra i relatori confermati: Prof.ssa Tiziana Secchi, tecnico della nazionale paralimpica FISDIR ed insegnante di sostegno, che interverrà insieme alla campionessa paralimpica italiana di atletica Sara Cocciu, specialista nei 400 m e 1500 m; Dott. Adolfo Pacifico, medico diabetologo, che affronterà i temi di sport, nutrizione e stili di vita; Prof. Salvatore Sabino, responsabile della scuola calcio ASD San Paolo Sassari, che partecipa alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, insieme a Giovan Tommaso Murrighile, educatore professionale;



Ed ancora, il Dott. Mario Santona, Vice Presidente della Tennistavolo Sassari, che discuterà delle attività di educazione inclusiva; Carmelo Ortu, Presidente dell’ASD Footvolley, che parlerà del "Sardinia Beach Sport" e del connubio tra sport e sabbia; Stefano Caredda, Vice Presidente della Prometeo A.I.T.F. Onlus, che condividerà la sua esperienza nello sport per trapiantati, insieme alla Dott.ssa Alessandra Pirreda, Presidente del gruppo Intercomunale Aido Sassari-Ittiri; Alessia Cosso e Fabio Mara, guide ambientali escursionistiche Aigae e Ras, che parleranno delle potenzialità inclusive e di benessere offerte dalle attività escursionistiche; Prof.ssa Luisa Pandolfi, docente dell’Università di Sassari, che esplorerà la valenza pedagogica ed inclusiva dello sport nelle situazioni di fragilità e vulnerabilità.



L’evento, patrocinato dall'Università di Sassari e che vedrà la presenza di un delegato, ha ricevuto anche la conferma della partecipazione dall'Assessora alla Cultura, Marketing Turistico, Politiche Educative, Giovanili e Sportive, Dott.ssa Nicoletta Puggioni. Il formato dell’incontro prevede interventi di massimo 10 minuti per relatore, con la possibilità di un dialogo costruttivo ed una riflessione sulle prospettive future per il nostro territorio, in un’ottica di sviluppo inclusivo attraverso lo sport. L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti. Per ulteriori informazioni, si può di contattare la segreteria organizzativa di Glocal alla mail: contatti.glocal@gmail.com.